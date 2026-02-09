Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime

Calciomercato Serie A, dalla Turchia svelano che questo giocatore è il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Novità importanti

Il mercato non dorme mai, specialmente sulle rive del Bosforo. Appena archiviata la sessione invernale di riparazione, in casa Galatasaray lo sguardo è già rivolto alla pianificazione della prossima stagione, con un obiettivo che non è più un segreto, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: portare a casa Hakan Calhanoglu. Il club più titolato di Turchia ha individuato nel centrocampista dell’Inter il pilastro su cui fondare il nuovo ciclo tecnico.

Il piano: un’estate di fuoco

Secondo quanto rimbalza con insistenza dalla stampa turca e trova conferme anche sui media italiani, la dirigenza giallorossa ha deciso di concentrare tutte le proprie risorse economiche e diplomatiche su un unico, grande profilo. Hakan Calhanoglu è considerato il tassello mancante per il definitivo salto di qualità europeo del Galatasaray.

Un legame di cuore

L’operazione non è semplice, considerata l’importanza del giocatore nello scacchiere tattico di Chivu e il suo valore di mercato, ma il Galatasaray conta su un alleato potente: il cuore. Calha non ha mai nascosto la sua fede calcistica per i colori giallorossi. In passato, il giocatore ha più volte espresso il desiderio, un giorno, di vestire quella maglia. Dopo la chiusura del mercato di gennaio, dove timidi approcci erano stati respinti al mittente, la strategia è cambiata: l’obiettivo è lavorare sottotraccia per mesi, preparando un’offerta contrattuale faraonica e un progetto tecnico centrale per convincere il giocatore a lasciare l’Italia e la Serie A nell’estate 2026.