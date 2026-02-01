Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime

Calciomercato Serie A: la Juve vira su Sorloth, Roma vicina a Zaragora, Gosens resta alla Fiorentina. Tutti gli aggiornamenti

Robin Gosens non lascerà la Serie A. L’esterno tedesco ha infatti declinato la proposta arrivata dal Nottingham Forest, chiudendo di fatto ogni possibilità di un trasferimento in Premier League in questa sessione di mercato.

Il giocatore ha espresso chiaramente la volontà di restare alla Fiorentina, dove si sente parte del progetto tecnico. In stagione ha già collezionato 20 presenze tra campionato e coppe, arricchite da 3 gol e 2 assist, numeri che confermano il suo peso nella rosa viola.

Intanto la Cremonese torna con decisione su Sebastiano Luperto. Il difensore del Cagliari è sempre stato la prima scelta del club di Davide Nicola, che lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione.

Luperto, finora, ha disputato 21 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche un gol proprio contro la Fiorentina. La trattativa resta calda e la Cremonese sta provando a chiudere nelle prossime ore.

Capitolo Roma: il club giallorosso e il Bayern Monaco hanno completato lo scambio dei documenti per l’operazione Zaragoza. Il giocatore è atteso in serata per le visite mediche. L’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League e al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Infine, il Sassuolo ha definito l’arrivo di Ulisses Garcia. L’esterno sinistro approderà in neroverde in prestito con diritto di riscatto fissato tra 2.5 e 3 milioni, e sarà a Milano nella giornata di lunedì 2 febbraio. Sul fronte Juventus, invece, le ultime ore di mercato si trasformano in una corsa contro il tempo: la priorità resta una punta centrale per Spalletti, e il nome nuovo è quello di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atlético Madrid finito nelle valutazioni della dirigenza bianconera.

