Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Calciomercato Milan – I rossoneri vorrebbero prelevare Kabak dallo Schalke 04 a gennaio per rinforzare il proprio reparto difensivo

La Sampdoria non molla – Ferrero vuole Fernando Llorente, contattato già a settembre. Affondo a gennaio

Ore calde per Maran – La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando Maran. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato

Gattuso pronto al rinnovo – I tifosi del Napoli come regalo di Natale riceveranno il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli dell’accordo

Pradé a cuore aperto – L’esonero di Giuseppe Iachini. La trattativa per Milik. L’acquisto di Callejon. Pradé racconta l’operato della Fiorentina in ogni dettaglio