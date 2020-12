Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

MILAN, INCONTRO CON L’AGENTE DI CALHANOGLU – È terminato in questi minuti l’incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu e la dirigenza rossonera. L’argomento? Caldissimo: il rinnovo del turco. L’offerta del Diavolo, ricordiamo, si assesta intorno ai 3-3,5 milioni di euro a stagione. La controparte invece ne richiede 6. Quello di oggi è stato il primo approccio faccia a faccia: nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi appuntamenti per trovare un definitivo punto d’incontro.

ROMA, SI PUNTA IL RINNOVO DI IBANEZ – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a Gonzalo Villar così da blindarlo. L’attuale accordo scade nel 2024 e insieme al prolungamento ci sarà anche un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Questa mossa dei giallorossi si è resa necessaria dopo i tentativi da parte di Lione e Fiorentina, le cui rispettive offerte per il giocatore sono state respinte dalla Roma.

FIORENTINA, PROPOSTO EL SHAARAWY – La Fiorentina potrebbe fare un tentativo per Stefan El Shaarawy nella prossima sessione di mercato. Lo segnala La Nazione evidenziando che il giocatore è stato proposto al direttore sportivo Daniele Pradé nei giorni scorsi. Al momento non sembra esserci una trattativa concreta con lo Shanghai Shenhua ma la dirigenza viola punta a rinforzare l’attacco e quindi non sono da escludere aggiornamenti nei prossimi giorni.