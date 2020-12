Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Isco via dal Real Madrid, Zidane: «Ci sono molti giocatori qui» – «Capisco che abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell’allenatore, metterne in campo undici». Queste le parole di Zidane.

Inter, cessione Eriksen: in Premier, il danese perderebbe agevolazioni fiscali – Il rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen non è mai decollato. Tant’è che, dopo solo un anno, il danese il prossimo gennaio è pronto a fare nuovamente le valige e migrare altrove. Secondo quanto riportato dal Telegraph, però, un ritorno dell’ex Tottenham in Premier League potrebbe essere complicato per motivi fiscali.

Fiorentina, per gennaio torna di moda Cistana del Brescia – La stagione della Fiorentina non sta andando nel verso giusto. Per questo motivo, la dirigenza proverà a muoversi sul mercato a gennaio per sistemare la rosa. Come riportato da La Nazione, il club viola potrebbe ritornare forte su Andrea Cistana; difensore classe ’97 del Brescia.

Calciomercato Cagliari: si riapre la pista Nainggolan? Le ultime – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la pista che porta al Ninja si sarebbe riaperta: il Cagliari ha già l’accordo con il giocatore da questa estate, mentre il club nerazzurro potrebbe abbassare il costo del cartellino in virtù di una nuova frattura con mister Conte. Infatti, il rilancio di Nainggolan nel progetto interista non c’è stato, con il centrocampista finito nuovamente ai margini. La trattativa si preannuncia comunque complicata, considerando anche la difficile situazione economica del club sardo, con un bilancio in negativo, i mancati introiti causati dalla chiusura degli stadi e un monteingaggio sostanzioso (46 milioni).