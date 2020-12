Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Pogba alla Juventus? – Da quando è andato via da Torino, i tifosi sognano sempre un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese a Manchester non è mai stato ai livelli dei suoi tempi in bianconero e Raiola ha più volte confessato che gli farebbe bene cambiare aria. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Raiola sarebbe stato avvistato a Torino nei giorni scorsi: i rapporti con Agnelli sono buoni come mostra il siparietto alla premiazione del Golden Boy, resta da capire solo se Pogba alla Juventus sia una possibilità di mercato per gennaio o un sogno da continuare a coltivare per giugno.

Perisic out – L’Inter ha deciso di mettere sul mercato Ivan Perisic. Lo segnala TuttoMercatoWeb evidenziando che la decisione è stata già comunicata agli agenti del giocatore. L’idea del club nerazzurro non è quella di cedere a tutti i costi il croato, comunque parte integrante del progetto tecnico di Antonio Conte, ma allo stesso tempo la dirigenza è disponibile ad ascoltare delle offerte.

Nuovi aggiornamenti su Milik – Il nome di Milik è stato più volte accostato alla Juventus nelle passate sessioni di calciomercato: la presenza di Maurizio Sarri sicuramente alimentava questo tormentone conclusosi con l’arrivo di Morata in bianconero e la permanenza in azzurro del polacco. Il Corriere della Sera alimenta ancora le voci di un possibile approdo di Milik alla Juventus: il Napoli avrebbe fatto il prezzo (18 milioni) ma secondo il quotidiano i bianconeri vorrebbero inserire Bernardeschi nell’affare. A Gattuso, però, non interesserebbe l’esterno di Carrara.

Atalanta, chi fa posto a Maehle? – L’Atalanta sembra aver ritrovato la sua strada dopo un periodo di appannamento dovuto anche all’assenza di alcune pedine fondamentali. Gasperini ha messo gli occhi du Maehle del Genk. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta potrebbe trovare posto a Maehle con la cessione di due esterni che non hanno convinto: Piccini e Mojica hanno trovato poco spazio.

Fissato il prezzo di Nandez – «Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della situazione relativa al mercato a Radiolina: Nahitan Nandez partirà solo se qualcuno pagherà la clausola rescissoria di 36 milioni e non credo ci sia nessuno pronto a pagarla. Gli acquisti fatti da quando sono presidente che mi stanno più a cuore sono Joao Pedro, Alessio Cragno e, naturalmente, Nahitan Nandez».

Cessione per Sirigu – In casa Torino tiene banco il caso Salvatore Sirigu. Il portiere granata è stato escluso, per scelta tecnica, da Giampaolo nella partita contro la Roma per far spazio a Milinkovic-Savic. E le parole del d.s. Vagnati suonano un po’ come un campanello d’allarme: «Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, e soprattutto se vuole costruire qualcosa in futuro». Una situazione particolare per Sirigu che, come riportato Tuttosport, nella prossima finestra del calciomercato invernale potrebbe decidere di andar via.