RINNOVO GATTUSO – Non è ancora arrivata la tanto sospirata firma di Gattuso sul rinnovo di contratto con il Napoli. Probabilmente arriverà dopo l’Epifania e il Mattino spiega i motivi di questo ritardo. Secondo il quotidiano la firma ancora non è arrivata per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo secondo Riccio. Quindi ci sarà ancora da attendere un po’.

LLORENTE ALLA JUVENTUS? – È già stato alla Juve, anche in quella finalista di Champions nel 2015, e conosce l’ambiente bianconero alla perfezione. Ha un grande feeling con Morata di cui potrebbe diventare il naturale sostituto. Tuttosport rilancia la suggestione Llorente come quarto attaccante per il reparto offensivo della Juventus. Il 35enne basco, in uscita a zero dal Napoli, avrebbe le caratteristiche giuste per completare l’attacco bianconero. Inoltre non sarebbe una presenza ingombrante per lo spogliatoio e accetterebbe senza problemi un ruolo da gregario. Paratici può ragionare anche su di lui oltre che su Milik.

MILAN, NOME NUOVO PER L’ATTACCO – Il Milan, per rinforzare il reparto offensivo, non sarebbe interessato solamente a Gianluca Scamacca in prestito dal Sassuolo al Genoa, il cui valore si aggirerebbe sui 20-25 milioni di euro, ma anche su un altro profilo giovane e interessante. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport sarebbe Nzola dello Spezia. Il 24enne ha dimostrato di essere all’altezza del campionato italiano, diventato immediatamente uomo squadra dei liguri. Ha realizzato già sei reti in nove gare, sfornando anche un assist.

ULTIMA CHIAMATA PER GIAMPAOLO – Ma chi potrebbe raccogliere l’eredità dell’ex Samp? In questa situazione si cercano profili subito pronti all’uso, che conoscano la piazza. E Davide Nicola ha entrambe le caratteristiche, oltre ad essere specialista di «miracoli». L’anno scorso salvò il Genoa e nel 2017 il Crotone che dopo 29 giornate aveva appena 14 punti. Tra i papabili c’è un altro torinese, Moreno Longo, che conosce già una rosa portata pochi mesi fa a una difficile salvezza, dopo aver raccolto il testimone da Walter Mazzarri. L’orizzonte delle ipotesi contempla anche il solito Giampiero Ventura, alla fine l’unico tecnico con cui l’imprenditore milanese ha raccolto vere soddisfazioni – comprese le migliori plusvalenze – e Leonardo Semplici, scelta caldeggiata dal direttore sportivo Vagnati che con lui ha portato la Spal dalla Serie C2 alla A. Un ventaglio di nomi che comprende pure Roberto Donadoni, ai primi posti nei desiderata della società.

UN DIFENSORE AL GENOA – Davide Ballardini è tornato a sedersi sulla panchina del Genoa dopo l’esonero di Maran. Ora, però, l’allenatore chiede rinforzi per la prossima finestra di mercato invernale. In primis, alla rosa rossoblù manca un regista difensore. Come riportato dal Secondo XIX, il nome in cima alla lista del Genoa sarebbe quello di Mateo Musacchio. L’argentino ha chiesto al Milan di partire e i rossoneri non si opporranno. Dopo l’acquisto del difensore, il club ligure punterà a una mezzala.