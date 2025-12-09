Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ieri al BluEnergy Stadium! Le ultime

Calciomercato Serie A, gli occhi delle big su Norton-Cuffy! Una squadra fa sul serio: è stato visionato ieri! Le ultimissime

Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato, con Napoli e Juventus pronte a contendersi uno dei giovani prospetti più interessanti emersi in questa stagione: Brooke Norton-Cuffy. I riflettori si sono accesi sul terzino destro inglese classe 2004, attualmente in prestito al Genoa.

Il Blitz del Napoli Sotto i Riflettori

L’interesse del Napoli è stato confermato da un vero e proprio “blitz” di mercato. Secondo l’esperto Nicolò Schira, un emissario del club partenopeo era presente allo stadio per osservare da vicino la prestazione di Norton-Cuffy durante la partita Udinese-Genoa. La mossa del Napoli è un segnale forte: Antonio Conte è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e la fisicità e la spinta dell’ex Arsenal hanno conquistato la dirigenza.

La Juventus è Avvisata: Rischio Sorpasso

Questa accelerazione partenopea mette in allarme la Juventus. La Vecchia Signora, sempre attenta ai migliori talenti del campionato, monitora l’esterno da tempo, specialmente in considerazione dei dubbi sulle alternative di fascia (pensando a João Mário e alla necessità di affiancare Cambiaso e Savona). Se Norton-Cuffy dovesse continuare a mantenere questo elevato standard di rendimento, la semplice osservazione non basterà più. La corsa per assicurarsi il giovane talento rischia di trasformarsi in un vero e proprio duello rusticano tra i due colossi della Serie A già nelle prossime finestre di mercato. La concorrenza si fa agguerrita, e la Juve è chiamata a muoversi.

