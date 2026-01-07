Calciomercato Serie A, pazzo scambio tra Roma e Napoli? Due giocatori coinvolti! La clamorosa idea che potrebbe prendere piede

Calciomercato Serie A, possibile scambio a sorpresa tra Roma e Napoli. Coinvolti questi due giocatori nell’operazione di gennaio

Il calciomercato di gennaio ci ha abituati a colpi di scena improvvisi, ma l’indiscrezione lanciata stamane da La Gazzetta dello Sport ha il sapore della vera e propria “bomba” invernale. Secondo la Rosea, Roma e Napoli starebbero valutando una clamorosa operazione di scambio che coinvolgerebbe due dei profili più discussi delle ultime settimane: Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. L’idea nasce dalla necessità comune di entrambe le società di rivitalizzare i rispettivi reparti offensivi, apparsi in difficoltà o scontenti nelle ultime uscite di campionato.

L’incastro tattico: Lucca alla corte di Gasperini

Per la Roma, l’operazione avrebbe un senso logico ben preciso. Artem Dovbyk sembra aver perso il feeling con l’ambiente giallorosso. L’attaccante ucraino sta faticando ad adattarsi ai ritmi frenetici richiesti dal tecnico. L’arrivo di Lorenzo Lucca nella Capitale risolverebbe diversi problemi. Il gigante classe 2000 rappresenta l’archetipo dell’attaccante che Gasperini ha saputo valorizzare in passato (basti pensare al lavoro fatto con Scamacca). Lucca, chiuso a Napoli, troverebbe a Roma quella maglia da titolare che insegue per conquistare la Nazionale.

Dovbyk per Conte: il profilo ideale?

Sull’altra sponda, il Napoli di Antonio Conte accoglierebbe un giocatore che, sulla carta, sembra tagliato su misura per il credo tattico dell’allenatore salentino. Conte, che ha sempre prediletto prime punte fisiche capaci di far salire la squadra e dominare l’area di rigore (sul modello Lukaku), vedrebbe in Dovbyk un terminale offensivo di livello internazionale, pronto a garantire gol pesanti per la corsa Champions. Se Lucca spinge per andare via (con Benfica e Nottingham alla finestra), lo scambio con l’ucraino permetterebbe al Napoli di non indebolirsi numericamente, sostituendo una scommessa con una certezza in cerca di riscatto.

La formula

Al momento si tratta di una suggestione, ma i dialoghi potrebbero intensificarsi nelle prossime ore. L’ipotesi più percorribile è quella di uno scambio di prestiti fino a giugno, una soluzione che permetterebbe a entrambe le società di valutare l’impatto dei giocatori senza impegnarsi definitivamente in un’operazione finanziaria complessa a metà stagione.