Calciomercato Serie B: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative

Calciomercato Serie B: le ufficialità di oggi, lunedì 2 febbraio! Gli acquisti e le cessioni dei club di cadetteria nell’ultimo giorno di trattative

La sessione invernale di calciomercato in Serie B si chiude con un lunedì di fuoco, caratterizzato da depositi sul filo dei centesimi e club che ridisegnano le proprie ambizioni con acquisti di categoria superiore.

Cesena: il botto finale è doppio

Le ultime notizie della serata (ore 20:59) regalano la copertina al Cesena, letteralmente scatenato. Il club romagnolo ha ufficializzato un doppio innesto di assoluto spessore: Gaetano Castrovilli e Alberto Cerri. Per il centrocampista ex Bari e Fiorentina contratto fino al 2026 con opzione, mentre il centravanti (in arrivo dal Como) si lega ai bianconeri fino al 2028. Una rivoluzione in attacco che vede contemporaneamente l’uscita di Siren Diao: interrotto il prestito del giovane attaccante che fa ritorno all’Atalanta.

Palermo: il re del brivido

Restano nella storia di questa sessione i minuti finali del Palermo. Il club siciliano ha tenuto tutti col fiato sospeso: il contratto di Rui Modesto, esterno prelevato dall’Udinese, è stato depositato telematicamente alle 19:59:59, esattamente tre secondi prima della chiusura del sistema. Un arrivo in extremis che completa un mercato sontuoso, arricchito dall’acquisto oneroso di Dennis Johnsen (operazione da 5 milioni). In uscita, Diakité si trasferisce in prestito alla Juve Stabia.

Sampdoria e le altre: Pierini è blucerchiato

Molto attiva la Sampdoria, che puntella il reparto offensivo assicurandosi l’estro di Nicholas Pierini dal Sassuolo e l’attaccante Edoardo Soleri, mentre saluta Giorgio Altare che scende a rinforzare il Pescara. Il Modena lavora in sinergia con i top club: ceduto il gioiello Yanis Massolin all’Inter (resterà in Emilia in prestito fino a giugno), arrivano l’attaccante Ambrosino dal Napoli e il centrocampista Imputato, mentre saluta Magnino (destinazione Empoli). Colpi interessanti anche per lo Spezia (preso il danese Skjellerup), il Bari (scommessa sul 2006 Daouda Traore dal Southampton) e la Reggiana che accoglie Lusuardi dal Pisa. Infine, il Catanzaro ritrova Cissè (acquistato ma poi girato nuovamente in prestito dal Milan).