Calciomercato serie C, scambio Di Chiara-Corazza tra Reggina e Perugia: le due società trattano, ore decisive per la chiusura

Proseguono le trattative di mercato nella terza serie. La Reggina e il Perugia – secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com – stanno trattando per lo scambio Corazza-Di Chiara.

In Umbria andrebbe l’attaccante Simone Corazza, protagonista della promozione in Serie B dei calabresi, mentre il percorso inverso verrebbe fatto da Gianluca Di Chiara. Al momento si tratta, saranno ore decisive per la chiusura dell’operazione.