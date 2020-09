Calciomercato Spezia: assalto a Nicolussi e per l’attacco piace Pazzini

Calciomercato Spezia: la neopromossa si sta muovendo e ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia e Pazzini

Lo Spezia ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia e sta lottando contro il tempo per superare Genoa e Sampdoria. Il neo d.g. Meluso ieri ha avuto un incontro con gli agenti Tullio Tinti e Manuel Montipò per il prestito del gioiellino della Juve.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, nei discorsi con Tinti, il dirigente ha allargato le prospettive di mercato anche ad altri assistiti dell’agente. Pazzini è un’idea per dare esperienza all’attacco e una possibile occasione a zero dopo aver concluso l’esperienza a Verona. È stato fatto un sondaggio pure per Vignato, talento appena sbarcato a Bologna ma in cerca di un posto da titolare che Mihajlovic non può garantire subito. Sono in piedi anche le candidature del portiere Simone Colombi del Parma (potenziale secondo) e del centrale difensivo Sorensen del Colonia, vecchia conoscenza del nostro calcio avendo giocato in passato con Juve, Bologna e Verona.