Calciomercato Spezia, nome nuovo per la porta della formazione ligure: spunta il profilo di Alessio Cragno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia avrebbe messo nel mirino Alessio Cragno per gennaio.

Il portiere, ai margini del progetto Monza dopo l’acquisto in estate, sarebbe stato individuato come possibile sostituto dell’infortunato Dragowski. Da non escludere però una pista estera.