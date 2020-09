Calciomercato Spezia: operazioni in ogni reparto. Scuffet ai saluti

Calciomercato Spezia, operazioni in ogni reparto per la neopromossa ligure, Scuffet ai saluti mentre si lavora per restauro totale

IN TUTTI I REPARTI- Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’ oggi in edicola, dovrà operare in tutti i reparti. A partire dalla porta, difficile che rimanga Simone Scuffet, così come il suo secondo Titas Krapikas.

SULLA DIFESA- In difesa l’infortunio di Capradossi, fermo almeno fino a gennaio, costringerà il club ad almeno due innesti.

CENTROCAMPO- Serviranno anche in mezzo al campo dove gioca Giulio Maggiore, centrocampista molto richiesto in Serie A. In attacco il nodo è Galabinov, il quale vorrebbe restare ma tutto dipenderà dalle idee del tecnico Vincenzo Italiano.