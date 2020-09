Calciomercato Spezia: è sempre più vicino l’arrivo di Lucien Agoumè in bianconero. I dettagli del trasferimento

Lo Spezia è sempre più vicino a Lucien Agoumè. Il centrocampista dell’Inter può trasferirsi in prestito secco in Liguria.

Come riporta Gianluca Di Marzio l’Inter e il giocatore vogliono trovare una squadra che possa garantirgli continuità e minutaggio in Serie A. Lo Spezia è pronto ad accoglierlo, l’affare può chiudersi in queste ore.