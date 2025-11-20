Calciomercato Torino, pronto il riscatto per Asllani? Il presidente Cairo parla chiaro! Ecco cosa ha detto sul centrocampista dell’Inter

Calciomercato Torino, ci sarà il riscatto per Asllani? Cairo non ha dubbi: ecco le dichiarazioni sul centrocampista nerazzurro

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato il momento di Kristjan Asllani, centrocampista albanese arrivato in prestito dall’Inter. A margine di un evento Rcs, il patron granata ha sottolineato la crescita del giocatore, elogiandone le recenti prestazioni: dall’impatto positivo con la Nazionale, qualificata ai playoff, fino al derby contro la Juventus, dove ha brillato con un ottimo secondo tempo coronato da un gol.

Sul possibile riscatto del cartellino, però, Cairo ha invitato alla prudenza. «È ancora presto per prendere decisioni definitive», ha spiegato, ricordando che siamo a meno di un terzo del campionato. La società granata vuole attendere ulteriori conferme sul campo: solo mantenendo questo livello di rendimento Asllani potrà convincere il Torino a investire su di lui a titolo definitivo.

PAROLE – «Asllani ha fatto bene con la Nazionale, va ai playoff. Ottimo secondo tempo con la Juve, ha fatto anche gol, è un giocatore che ci piace, l’abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister. Riscatto? Siamo a neanche a un terzo del campionato, vediamolo all’opera. Si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo»

