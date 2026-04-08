Calciomercato Torino, i granata si rifanno il look sulle fasce: Belghali il primo nome nella lista! Il piano d’azione

Calciomercato Torino, i granata si rifanno il look sulle fasce: Belghali il primo nome nella lista! La strategia del ds Petrachi e il prezzo

Il Torino si muove già in ottica mercato e tra i nomi più seguiti per la fascia destra c’è quello di Rafik Belghali, esterno del Verona che in questa stagione si è messo in evidenza nonostante il campionato complicato dei gialloblù. Secondo Tuttosport, il profilo del laterale algerino con passaporto belga è molto apprezzato in casa granata, tanto che Gianluca Petrachi dovrebbe seguirlo con particolare attenzione proprio in occasione della sfida contro il Toro. Belghali, nato nel 2002, è arrivato al Verona nell’estate 2025 dal Mechelen e ha già mostrato qualità interessanti per spinta, corsa e capacità di adattarsi anche su entrambe le corsie. Le sue statistiche stagionali registrano 16 presenze e 2 gol in Serie A.

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L’idea del club granata nasce anche dalla prospettiva di cambiamenti sugli esterni. Il futuro di alcuni interpreti del reparto resta infatti da definire e il Torino vuole farsi trovare pronto con profili giovani ma già pronti per il campionato italiano. Tuttosport colloca Belghali tra i primi obiettivi per la corsia destra, con una valutazione che sarebbe salita rispetto ai circa 2 milioni di euro spesi dal Verona un anno fa, e si aggirerebbe sui 6-7 milioni.

Belghali, comunque, non è l’unico nome monitorato. Sempre secondo Tuttosport, il Torino continua a seguire anche Tommaso Barbieri della Cremonese, altro laterale di spinta gradito per caratteristiche e prospettiva. Sul lato sinistro, invece, resta viva la pista che porta ad Aaron Martin del Genoa, mentre le valutazioni su Rafa Obrador, Niels Nkounkou, Cristiano Biraghi e Zakaria Aboukhlal influenzeranno le scelte definitive sulle corsie. Il quadro, quindi, è già abbastanza chiaro: il mercato estivo del Torino passerà anche da una profonda riflessione sugli esterni, e Rafik Belghali oggi è uno dei nomi più caldi sulla lista di Petrachi.