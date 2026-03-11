Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli

Calciomercato Torino, fari su Casadei: la Premier si muove per il classe 2003. Tutti i dettagli sull’interesse inglese

Il Torino aveva già provato a trovare una soluzione per Cesare Casadei durante il mercato di gennaio, ma il tema rischia di ripresentarsi con forza in estate. Il centrocampista classe 2003, uno dei prospetti più interessanti della rosa, continua a trovare poco spazio nonostante sia il giocatore più prolifico del 2026 con 4 gol. Una situazione paradossale che potrebbe portare a una separazione qualora arrivassero offerte concrete.

L’interesse, infatti, non manca. Casadei, cresciuto nel vivaio dell’Inter e poi passato al Chelsea per le prime esperienze da professionista, resta un profilo molto apprezzato anche fuori dall’Italia. La Premier League potrebbe tornare d’attualità: West Ham ed Everton hanno già chiesto informazioni, segnale di un mercato che si sta muovendo con anticipo e che vede nel ragazzo di Cervia un investimento di prospettiva.

Con tre mesi ancora da giocare, il futuro resta aperto. Il Torino dovrà decidere se puntare davvero su Casadei, garantendogli spazio e continuità, oppure valutare una cessione che potrebbe portare risorse utili per costruire la squadra del prossimo anno. In ogni caso, il dossier è destinato a diventare uno dei temi caldi dell’estate granata.