Calciomercato Torino, due giocatori dell’Udinese nel mirino dei granata

Calciomercato Torino, due giocatori dell’Udinese nel mirino del club granata in vista della prossima stagione

Non c’è soltanto Simone Scuffet nel mirino del Torino per la prossima stagione. Con il giovane portiere dell’Udinese che, in prestito allo Spezia, in estate potrebbe essere riscattato proprio dai liguri.

Bava guarda infatti con interesse in casa friulana anche per un altro giocatore. Un vecchio pallino, in realtà, ovvero Seko Fofana. I granata hanno bisogno di rinnovare la propria mediana e il giocatore è particolarmente gradito a Longo.