Calciomercato Torino: gli scout stregati da Eguinaldo. Ma la priorità è lui, Vagnati continua a lavorare sugli esterni offensivi

Il calciomercato Torino entra nel vivo con un nuovo nome che scalda l’interesse della dirigenza: l’esterno brasiliano Eguinaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata si è mosso concretamente attraverso intermediari per raccogliere informazioni sul talentuoso giocatore dello Shakhtar Donetsk. Il direttore tecnico Davide Vagnati, dopo averlo visionato personalmente e aver ricevuto relazioni entusiastiche dallo scouting, ha dato il via ai primi contatti con l’entourage per sondare la fattibilità dell’operazione.

L’ostacolo principale, al momento, è di natura economica. Il club ucraino valuta il cartellino del giocatore 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal presidente Urbano Cairo, specialmente in una fase di mercato in cui la vera priorità per l’attacco rimane Cyril Ngonge. A complicare ulteriormente i piani c’è la forte concorrenza di club provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga, fattore che spinge il Torino a mantenere una posizione di attesa.

Classe 2004, Eguinaldo possiede le caratteristiche ideali per il gioco del nuovo tecnico Marco Baroni: la sua imprevedibilità e la sua capacità nell’uno contro uno fornirebbero soluzioni offensive preziose. Con un contratto in scadenza nel 2028 e una solida esperienza internazionale maturata in Ucraina e con la nazionale Under 20 brasiliana, il suo profilo è di sicuro interesse.

Il Torino, tuttavia, non si concentra su un solo obiettivo. Mentre si monitora la pista che porta a Eguinaldo, la dirigenza granata non ha abbandonato le speranze per Eljif Elmas, per il quale si continua a trattare con il Lipsia nella speranza di ottenere uno sconto e regalare a Baroni un altro rinforzo di qualità.