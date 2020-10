Calciomercato Torino: fatta per l’arrivo di Bonazzoli dalla Sampdoria

Niente Ramirez per Giampaolo: il Torino, con la Sampdoria, ha trovato l’accordo per Federico Bonazzoli. I dettagli

Il Torino abbandona la pista Gaston Ramirez e si assicura un altro rinforzo in attacco. Come riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe chiuso l’operazione per Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria.

Bonazzoli sarà a disposizione di Giampaolo in un reparto offensivo variegato. L’accordo con la Sampdoria è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Trattativa ormai ai dettagli.