Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari

Calciomercato Torino, Petrachi alla ricerca del nuovo portiere: tra i nomi spicca anche quello di Livakovic della Dinamo Zagabria

Il Torino lavora già in vista della prossima stagione e uno dei dossier più delicati riguarda la porta. Secondo Tuttosport, tra i profili valutati dal direttore sportivo Gianluca Petrachi ci sarebbe anche Dominik Livakovic, portiere croato classe 1995, oggi della Dinamo Zagabria in prestito al Fenerbahçe e titolare della Croazia. I dati aggiornati confermano infatti che Livakovic è rientrato alla Dinamo in prestito il 30 gennaio 2026, mentre il suo contratto con il club croato resta valido fino al 2028. Il nome del portiere di Zadar si aggiunge così a quello di Wladimiro Falcone, altro profilo seguito da tempo in casa granata, all’interno di una riflessione più ampia sul futuro del reparto. Il Torino, in sostanza, sta allargando il proprio raggio d’azione per non farsi trovare impreparato in estate. Secondo le ricostruzioni di Tuttosport, il club dovrà infatti anche definire l’uscita di Franco Israel, mentre Alberto Paleari è destinato a restare come alternativa di esperienza.

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Il profilo del croato piace per esperienza, personalità e costi sostenibili

Livakovic rappresenta un’opzione di spessore internazionale. Con la nazionale croata ha già accumulato 71 presenze ed è stato uno dei protagonisti del percorso che ha portato la Croazia fino al terzo posto al Mondiale in Qatar, dopo essere già stato vicecampione del mondo nel 2018, allora da riserva. Il suo curriculum, unito alla forte personalità e all’abitudine a giocare partite pesanti, lo rende un profilo considerato molto interessante da Petrachi. Il tema chiave, però, è anche economico: Tuttosport sottolinea che il cartellino potrebbe assestarsi su cifre vicine ai 5 milioni di euro, scenario coerente con il valore di mercato attuale indicato dai portali specializzati, che lo collocano su una fascia comunque accessibile per il Torino. Inoltre, la sua situazione contrattuale e il recente doppio prestito tra Girona e Dinamo potrebbero favorire margini di trattativa più ampi rispetto al passato.

Petrachi valuta più strade, ma Livakovic è una pista concreta

In questo momento non risultano trattative ufficiali già avviate, ma la pista Livakovic viene descritta da Tuttosport come concreta e da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Il Torino cerca un portiere affidabile, pronto e con status internazionale, e il croato risponde a molte delle caratteristiche richieste. La sua attuale esperienza alla Dinamo Zagabria gli sta consentendo di giocare con continuità e di restare centrale anche nelle prospettive della nazionale. Per il club granata, dunque, Livakovic è più di una semplice suggestione: è uno dei nomi veri sul tavolo per la porta del futuro.