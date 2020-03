Calciomercato Torino, l’Athletic Bilbao mette Berenguer nel mirino

Calciomercato Torino, nuove indiscrezioni dalla Spagna: l’Athletic Bilbao mette ancora Berenguer nel mirino

Alex Berenguer nel mirino dell’Athletic Bilbao. Di nuovo, dopo gli ammiccamenti del recente passato rispediti sempre al mittente da Cairo. Il bacino a disposizione del club iberico, che tessera unicamente calciatori di origine basca, è d’altronde piuttosto limitato.

E avrebbe indotto gli uomini di mercato a pensare – secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo As – ad un’offerta al Torino da circa 8 milioni di euro per l’esterno di Pamplona. Una cifra che concorrerebbe ad assicurare una discreta plusvalenza ai granata: il 24enne navarro era infatti stato pagato 5,5 milioni nell’estate del 2017 dall’Osasuna, con cui è però attiva una penale da 1,5 milioni in caso di cessione proprio ai rivali all’Athletic. Ulteriore motivo per cui le sirene iberiche, al momento, non hanno fatto breccia all’ombra della Mole.