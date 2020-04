Calciomercato Torino, l’ok di Bonaventura per un trasferimento in granata. La dirigenza incontrerà Raiola nelle prossime settimane

Giacomo Bonaventura è sempre più lontano dal Milan e avrebbe già dato l’ok per un eventuale trasferimento al Torino, come si legge sull’edizione in edicola oggi di Tuttosport.

A quanto pare il giocatore avrebbe dato il via libera al suo agente Mino Raiola: appena ci saranno le condizioni si tratterà in vista della prossima stagione. Il centrocampista in scadenza non rinnoverà con il club rossonero.