Petrachi sul futuro di Belotti: «Resta al Toro, ma soltanto se ne ha voglia»

Genoa-Torino potrebbe essere l’ultima partita in maglia granata di Andrea Belotti: il direttore sportivo granata Davide Petrachi ha commentato così il futuro del Gallo

Protagonista di una stagione in chiaroscuro, Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino a fine stagione. Il Milan da tempo è sulle tracce del Gallo (leggi anche: Toro… ssonero: Locatelli e Cutrone per Mazzarri. E Belotti…) e non è da escludere un suo addio. Davide Petrachi, diesse granata, ha commentato così il destino del centravanti nel giorno di Genoa-Torino, ultima recita della stagione granata: «Questo discorso vale per lui ma anche per gli altri: chi rimane al Toro, deve restare con voglia e con entusiasmo. Andrea è anche il nostro capitano, quindi a maggior ragione deve dare l’esempio. Dobbiamo tornare indietro, deve arrivare qui gente da Toro: giocatori che dimostrino di voler indossare questa maglia con voglia e con ambizione».

Continua il direttore sportivo granata ai microfoni di Premium Sport: «Belotti resterà se avrà voglia di restare: noi siamo convinti che ne abbia, ma il discorso vale per tutti». Infine, Petrachi commenta così la valutazione di 100 milioni di euro: «Parlare di mercato è superficiale. Belotti è importante per noi, ma poi il mercato lo conosciamo: se arriverà qualche proposta importante ed il ragazzo vorrà andare via, noi dovremo fare per forza le nostre valutazioni. Ma se vorrà restare a Torino, noi ne saremo più che felici».