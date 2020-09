Calciomercato Torino: prima l’esordio, poi si penserà a Ferrari e Torreira. L’esordio al Franchi contro la Fiorentina

Ultime settimane di mercato in casa Torino, ma prima di mettere a segno gli ultimi colpi di mercato ci sarà l’esordio contro la Fiorentina, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

DUE ACQUISTI – Gian Marco Ferrari e Lucas Torreira sono gli obiettivi numero uno per i granata. Giampaolo vuole assolutamente un regista per il suo gioco, ma prima bisognerà pensare al campionato e a una sfida per nulla semplice.