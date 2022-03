Calciomercato Torino, pronti due riscatti: 20 milioni di euro in uscita

Calciomercato Torino, granata pronti a riscattare due calciatori per una spesa totale di 20 milioni di euro. Ecco di chi si tratta

Come riferito dal Corriere di Torino, il Torino guarda già alla prossima stagione. Granata al lavoro per il riscatto di due calciatori attualmente in prestito, fortemente condivisi anche da Ivan Juric.

Il primo è quello di Rolando Mandragora, per cui dovrebbero essere versati 9 milioni di euro nelle casse della Juventus. I restanti 11 dovrebbero invece finire nelle casse del Wolfsburg per Josip Brekalo.