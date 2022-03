Calciomercato Torino, rebus portiere: i granata sognano Meret

Calciomercato Torino: per rinforzare la porta in vista della prossima stagione i granata avrebbero messo gli occhi su Meret del Napoli

Problema portiere in questa stagione per il Torino di Ivan Juric che con Milinkovic-Savic tra i pali non ha trovato la giusta serenità. In estate si andrà così alla ricerca di un nuovo estremo difensore e, come riportato da Tuttosport, il sogno dell’allenatore granata porterebbe il nome di Alex Meret.

Il friulano ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2023 e a giugno si deciderà se rinnovarlo o andare via. Il Torino resta alla finestra, pronto a fiondarsi sul portiere se dovesse aprirsi uno spiraglio. A Juric piace anche Semper del Genoa. Occhio anche a Strakosha che a giugno si libera a zero dalla Lazio.