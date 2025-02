Calciomercato Torino, idea scambio per Ricci: l’Inter propone un talento, la situazione

Le ultime sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, nel mirino dell’Inter con un possibile scambio di mercato

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Samuele Ricci con il Torino dopo la proposta di scambio per Pio Esposito dell’Inter.

SCAMBIO ESPOSITO-RICCI – «C’è già stato un primo contatto con l’Inter che si è subito interrotto per una richiesta nerazzurra. Marotta, infatti, vorrebbe che in un’eventuale trattativa fosse inserito il discorso Ricci, corteggiato da molti club italiani e stranieri. Il presidente interista vorrebbe bloccare il centrocampista per poi prenderlo a luglio, offrendo in cambio Esposito più soldi. Quanti? Tanti, ovviamente. Il punto è che per il suo talento Cairo non vuole nessun tipo di vincolo».