Calciomercato Torino, rinforzi in attacco: si punta Joao Pedro

Calciomercato Torino: il club granata, per rinforzare l’attacco, avrebbe pensato a Joao Pedro del Cagliari

Stagione non proprio da ricordare quella in corso per il Torino, che vuole rifarsi subito nella prossima annata. E per farlo punterà a rinforzare la squadra. I granata vogliono puntellare l’attacco e avrebbero messo nel mirino un bomber del Cagliari.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe pensando infatti a Joao Pedro. La trattativa coi sardi, che chiedono circa 15-16 milioni, sarebbe avviata e la sensazione è che potrebbe chiudersi intorno ai 13 milioni di euro.