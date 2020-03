Calciomercato Torino, stuzzica l’idea Bonaventura a parametro zero

Calciomercato Torino, stuzzica l’idea Bonaventura: il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan

In attesa di scoprire se e come finirà la stagione in corso, il Torino guarda (anche) alla prossima. E sonda qualche possibile innesto di mercato, per rinforzare la rosa che potrebbe essere ancora nelle mani di Longo.

Il ds Bava, in particolare, sta monitorando il profilo di Bonaventura. Che, in mezzo al campo, rappresenterebbe quel mix di esperienza e qualità necessario per salire finalmente di livello in mediana. Il jolly del Milan, in più, al 30 giugno vedrà esaurirsi il proprio contratto e potrà cambiare maglia a parametro zero…