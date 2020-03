Calciomercato Torino, suggestione Biraschi per la difesa

Calciomercato Torino, la conferma di Izzo e Nkoulou è in bilico: prende quota la suggestione Biraschi per la difesa

In attesa di fare chiarezza sulle prospettive del presente, il Torino guarda al futuro. E, in particolare, il ds Bava scruta con attenzione le dinamiche del pacchetto difensivo. Dove Izzo e Nkoulou, nel corso della stagione, hanno perso lo status di incedibili.

Ecco perché i granata stanno monitorando, innanzitutto, la situazione di Biraschi. Il difensore del Genoa piace a Longo, per l’affidabilità dimostrata nel campionato in corso ma anche per duttilità nei vari ruoli della difesa.