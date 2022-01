Calciomercato Torino, tutto su Fares: i granata spingono per l’esterno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino: i granata puntano tutto su Fares per rinforzare la fascia mancina

Il Torino vuole rinforzarsi a gennaio in particolar modo a sinistra, dove le condizioni fisiche di Ansaldi tengono sempre in apprensione Juric. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista del d.s. Vagnati sarebbe quello di Fares, al momento al Genoa ma di proprietà della Lazio. Il canale è aperto, si sta lavorando.

Fares non è però l’unico nome sulla lista del Torino per la fascia mancina. Ci sarebbero infatti anche Lykogiannis del Cagliari e Dijks del Bologna.