Calciomercato Toro: Strefezza può essere il primo colpo di Vagnati

Calciomercato Toro: può essere Gabriel Strefezza il primo acquisto di Davide Vagnati come nuovo ds granata

Gabriel Strefezza può essere il primo acquisto di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo del Toro. Esterno brasiliano brevilineo, destro, che può agire anche sulla fascia opposta. Dotato di una buona velocità, è molto abile nel dribbling e nell’effettuare cross e assist ai compagni.

Come riporta Tuttosport, la possibilità è concreta. Possiede il passaporto italiano e di conseguenza non c’è nessun problema da extracomunitari. Vagnati comincerà la trattativa appena possibile ma, come detto, è sua intenzione chiuderla al più presto perché considera importante Strefezza nella squadra che ha in mente. Vagnati con la Spal si è lasciato bene e i rapporti tra il Torino e il club ferrarese sono ottimi. I granata possono garantire qualche giocatore importante da inserire nel discorso. Uno di questi, per esempio, potrebbe essere Edera.