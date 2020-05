Calciomercato Udinese: in caso di addio di Musso individuato il sostituto

L’Udinese avrebbe già individuato il post Musso in caso di partenza del portiere argentino: si tratta di Agustin Rossi

Secondo la Gazzetta dello Sport, Juan Musso rimarrà all’Udinese anche la prossima stagione. Tuttavia, spiega la Rosea, il direttore sportivo Marino sta sondando il mercato per non farsi trovare impreparato in caso di partenza dell’argentino.

La pista estera conduce a un altro argentino, Agustin Rossi, di proprietà del Boca Juniors e attualmente al Lanus. Fari puntati anche su Radu, che però l’Inter al momento sembra orientata a tenere come secondo di Handanovic e Scuffet, protagonista di una buona stagione allo Spezia.