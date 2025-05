Calciomercato Venezia, tutti vogliono il gioiello Nicolussi Caviglia. Quella big fa sul serio per l'estate - Calcio News 24

Calciomercato Venezia, tutti vogliono il centrocampista Nicolussi Caviglia! Una big italiana pronta a fare i salti mortali per il centrocampista veneto

La sorpresa del calciomercato Venezia è sicuramente legata al centrocampista Nicolussi Caviglia, autore di una stagione importante seppur la squadra veneta sia in piena lotta per non retrocedere (nonostante gli ultimi risultati portino grande speranza).

Secondo quanto confermato da TuttoVenezia.it (sulle dichiarazioni di Carlo Pellegatti), infatti ci sarebbe il Milan pronto a fare un grande investimento per il centrocampista.