Calciomercato Verona: in arrivo Barak dall’Udinese

Calciomercato Verona: è in arrivo Antonin Barak dall’Udinese. Gli scaligeri mettono a segno un vero e proprio blitz

Antonin Barak sarà presto un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Come riporta Gianluca Di Marzio è in chiusura la trattativa per il centrocampista ceco che piaceva molto al Parma di Liverani (il quale l’ha allenato al Lecce).

I gialoblù potrebbero chiudere l’operazione già nelle prossime ore, l’accordo con l’Udinese dovrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.