Calciomercato Verona: obiettivo Magnani per la difesa. I dettagli

Calciomercato Verona: dopo la partenza di Rrahmani e quella quasi certa di Kumbulla, il club scaligero va su Giangiacomo Magnani

L’Hellas Verona deve necessariamente mettere a segno un colpo in difesa. Il club scaligero, infatti, saluterà sia Rrahmani (ceduto a gennaio al Napoli) sia Kumbulla (che vuole lasciare i gialloblù). Per questo il Verona ha messo nel mirino Giangiacomo Magnani.

Come riporta Gianluca Di Marzio il difensore del Sassuolo piace molto a Juric che l’aveva già apprezzato in passato. Ora è un obiettivo concreto. Magnani in questa stagione ha collezionato 10 partite e un gol in Serie A tra Brescia e Sassuolo.