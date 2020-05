Calciomercato Verona: Pessina verso la riconferma in prestito in gialloblù

Calciomercato Verona: Matteo Pessina potrebbe rimanere in gialloblù anche la prossima stagione. I dettagli

Matteo Pessina potrebbe rimanere all’Hellas Verona. Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista sia diventato un jolly nello scacchiere tattico di Ivan Juric e i gialloblù lo tratterrebbero volentieri.

L’Atalanta deve decidere cosa fare: portarlo alla base o cederlo definitivamente? Il club bergamasco vorrebbe valorizzare Pessina, ma non è detto che questo significhi fare subito ritorno a Bergamo. L’ipotesi più concreta è che si fermi in prestito a Verona anche per il prossimo campionato, chiosa la Rosea