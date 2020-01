Calciomercato Verona: ufficiale la cessione di Tutino all’Empoli

Calciomercato Verona: il club scaligero ufficializza la cessione di Gennaro Tutino all’Empoli con l’autorizzazione del Napoli

Gennaro Tutino passa ufficialmente all’Empoli. A darne l’annuncio l’Hellas Verona tramite i suoi canali ufficiali. Ecco il comunicato del club scaligero.

«Hellas Verona FC comunica di aver trasferito a Empoli FC sino al 30 giugno 2020 – con l’autorizzazione di SSC Napoli – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino, il 23enne attaccante napoletano si separa dal Club di via Olanda dopo aver collezionato nel corso della corrente stagione 6 presenze in Serie A TIM e una in Coppa Italia con la maglia gialloblù».