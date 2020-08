Calciomercato Vicenza, occhi su Vizinger: ma rimane l’ostacolo economico. Sul giocatore anche Benevento, Genoa e Lecce

Il Vicenza si sta muovendo sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. I biancorossi – come si legge su TuttoMercatoWeb.com – stanno visionando l’attaccante croato Dario Vizinger.

Il classe ’98 è finito anche nel mirino dei vicentini, ma ci sono anche Benevento, Genoa e Lecce. Tante pretendenti, ma rimane l’ostacolo economico: al momento il giocatore rimane fuori dalla portata del club. Con la maglia del Celje si è distinto grazie ai 23 gol e 12 assist in 35 presenze.