Zirkzee Serie A, Amorim apre al suo ritorno in Italia e quella destinazione resta sempre più probabile. Le ultimissime sull’attaccante olandese

Zirkzee Serie A, l’olandese rappresenta una soluzione in attacco per la Roma e Amorim ha aperto ad una sua partenza.

Joshua Zirkzee potrebbe presto tornare a calcare i campi della Serie A. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, sta vivendo un momento complicato e la sua esperienza in Premier League sembra ormai ai titoli di coda. Dopo un inizio promettente, l’ex talento del Bologna non è riuscito a trovare spazio stabile nelle rotazioni dei Red Devils, complice anche la forte concorrenza nel reparto offensivo e le scelte tecniche del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, interpellato sul futuro del giocatore, ha spiegato la situazione con parole chiare: “Ho bisogno di vedere Joshua, come tutti gli altri ragazzi che stanno avendo meno minuti. Meritano di giocare, ma con una sola partita a settimana bisogna fare delle scelte”. Una dichiarazione che suona come una porta socchiusa, ma non spalancata, per l’attaccante classe 2001, il quale sembra ormai destinato a cercare nuovi stimoli altrove.

In questo scenario si inserisce con decisione la Roma, che starebbe valutando la possibilità di portare Zirkzee nella Capitale con la formula del prestito. Il club giallorosso, alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della seconda parte di stagione, vedrebbe nell’olandese il profilo ideale per dare profondità e qualità al reparto avanzato. Zirkzee, infatti, unisce tecnica e fisicità, caratteristiche che lo avevano reso uno dei protagonisti del Bologna di Thiago Motta, capace di conquistare la qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione.

Il ritorno in Serie A potrebbe rappresentare la scelta giusta anche per il giocatore stesso. Oltre al desiderio di tornare protagonista, Zirkzee ha un obiettivo ben preciso: non perdere il treno per il Mondiale 2026. Restare ai margini del progetto di Amorim potrebbe compromettere le sue possibilità di entrare stabilmente nel giro della nazionale olandese, motivo per cui un trasferimento in Italia gli garantirebbe maggiore continuità e visibilità.

Nelle prossime settimane, quindi, si attendono sviluppi concreti. La Roma resta in pole position, ma non mancano altre pretendenti italiane pronte a inserirsi, consapevoli del valore del calciatore e del suo legame con il campionato italiano. Dopo aver lasciato un segno importante a Bologna, Joshua Zirkzee potrebbe presto tornare a illuminare i campi della Serie A, deciso a riprendersi un ruolo da protagonista e a rilanciare la propria carriera in vista delle grandi sfide che lo attendono con club e nazionale.