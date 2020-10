La Juventus non molla e prosegue la battaglia per la riassegnazione degli scudetti revocati con Calciopoli

Il tema degli Scudetti di Calciopoli resta attuale. Non è assolutamente terminata la battaglia della Juve per riottenere gli scudetti revocati nelle stagioni 2004/05 e 2005/06. Tutto ciò come emerge dalle risposte alle domande degli azionisti verso l’assemblea di giovedì. In particolare la domanda posta dall’azionista Danubi: «Vorrei a sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata».

Non si è fatta attendere la risposta della Juve: «Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società».