Calciomercato estero, il Bayern Monaco ammette il tentativo per Nico Williams. Il ds: «Quando abbiamo sentito le sue richieste…»

Il futuro di Nico Williams sarà lontano dal Bayern Monaco. Dopo giorni di speculazioni e tentativi di avvicinamento, il club bavarese si è ufficialmente tirato indietro nella corsa per l’esterno offensivo dell’Athletic Club, tra i protagonisti di Euro 2024 con la Spagna.

A chiarire definitivamente la posizione del Bayern sono arrivate prima le parole del presidente onorario Uli Hoeneß, e poi quelle – ancora più esplicite – del direttore sportivo Max Eberl, intervenuto ai microfoni di DAZN Germania.

«Non ci ha influenzato affatto questo rinnovo. Noi della direzione sportiva, insieme a Christoph Freund, abbiamo naturalmente cercato di capire se un giocatore come Nico Williams fosse possibile da ingaggiare. Ma quando abbiamo sentito le richieste salariali, il Bayern Monaco ha fatto subito marcia indietro e ha detto: Ok, allora non lo faremo», ha spiegato Eberl, lasciando poco spazio a dubbi.

Nelle ore precedenti, anche Hoeneß aveva espresso tutta la propria perplessità in merito all’esito della trattativa, affermando:

«Nico Williams ha stupito tutti, non capisco cosa volesse. La trattativa per prenderlo è finita. Sono anche in stretto contatto con Hansi Flick, che attualmente è in vacanza a Tegernsee, e anche loro sono rimasti sorpresi, perché avevano più o meno già raggiunto un accordo».

Il giocatore, reduce da un rinnovo a lungo termine con l’Athletic Club, avrebbe posto condizioni economiche ritenute fuori portata dalla dirigenza tedesca. Una richiesta salariale giudicata eccessiva, che ha portato il Bayern a interrompere i contatti, nonostante il forte interesse iniziale e l’apprezzamento di Flick, nuovo allenatore dei bavaresi.

A questo punto, il futuro di Nico Williams resta aperto, ma il Bayern Monaco non sarà tra i pretendenti. Sul talento basco potrebbero ora tornare alla carica club inglesi e spagnoli, ma ogni discorso ripartirà da basi economiche ben definite.