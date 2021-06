Calendario Bundesliga 2021-2022: si parte il 13 agosto

La Bundesliga ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato per la prossima stagione: ecco i dettagli

Dopo Ligue 1 e Premier League anche la Bundesliga ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato. Il massimo campionato 2021-2022 inizierà il via il 13 agosto e terminerà il prossimo 14 maggio. Ad aprire la nuova stagione saranno, come di consueto, i campioni in carica. Il nuovo Bayern Monaco di Nagelsmann affronterà il Borussia Mönchengladbach. Fischio d’inizio venerdì 13 agosto alle 20.30

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

Wolfsburg-Bochum

Union Berlino-Bayer Leverkusen

Stoccarda-Greuther Furth

Mainz-Lipsia

Augsburg-Hoffenheim

Arminia Bielefeld-Friburgo

Colonia-Hertha Berlino