Calendario Serie A: in attesa dell’ufficialità ecco come cambia il weekend

Calendario Serie A verso l’ufficialità: recuperi nel weekend, poi lo slittamento. Juve-Inter si gioca domenica sera

È attesa in giornata la comunicazione del nuovo calendario da parte della Lega Serie A. Come scrive Gazzetta nel weekend saranno recuperate tutte le partite della 26esima giornata (compresa Juve-Inter che si giocherà domenica 8 alle 20.45). Come decretato dal Governo le partite si disputeranno a porte chiuse.

Poi si procederà con lo slittamento di tutte le successive giornate. Ancora da stabilire la data del recupero di Inter-Sampdoria.

Le nuove date dei match

Sampdoria-Verona: sabato ore 20.45

Milan-Genoa: domenica ore 12.30

Parma-SPAL: domenica ore 15

Sassuolo-Brescia: domenica ore 15

Udinese-Fiorentina: domenica ore 18

Juventus-Inter: domenica ore 20.45