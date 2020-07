Calhanoglu, piano Milan: rinnovo anticipato o clausola rescissoria

Calhanoglu, indispensabile nel Milan di Pioli, cresciuto in maniera esponenziale ed ora osservato speciale dalla dirigenza per il futuro

Calhanoglu, indispensabile nel Milan di Pioli, cresciuto in maniera esponenziale ed ora osservato speciale dalla dirigenza per il futuro. Il Milan lo vuole con se almeno per la prossima stagione, poi si deciderà.

RINNOVO ANTICIPATO- Secondo SkySport l’agente di Calhanoglu e i dirigenti del Milan si sarebbero incontrati nei giorni scorsi per parlare di un possibile rinnovo anticipato. In alternativa una clausola rescissoria.