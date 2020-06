Callejon, il futuro si decide in questa settimana: la situazione con il Napoli

Il futuro di José Maria Callejon si decide in questa settimana. Il giocatore del Napoli è in scadenza di contratto

Settimana decisiva in casa Napoli per il futuro di José Maria Callejon. Il giocatore azzurro, in scadenza di contratto con il club partenopeo, potrebbe rimanere almeno fino ad agosto, per terminare la stagione con la squadra.

Nessun accordo, invece, per il rinnovo di contratto: a smentirlo la stessa moglie dello spagnolo sui social. Al momento, quindi, nessun passo avanti per il prolungamento, come spiega Il Mattino. Il giocatore valuta l’offerta del Granada.