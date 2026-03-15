Calvarese contro la decisione di Mariani: «Koopmeiners alza il piede solo dopo che il pallone è già passato. La rete di Conceicao era valida!»

Calvarese, ex arbitro, è andato contro la decisione di Mariani di annullare il gol di Conceicao in Udinese Juve. Le sue parole

Gianpaolo Calvarese a Tuttosport non condivide la decisione dell’arbitro Mariani di annullare la rete di Conceicao in Udinese Juve.

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PAROLE – «Dopo aver ben diretto Real Madrid-Manchester City, in Udinese-Juventus Mariani annulla il gol di Conceição con Ofr seguendo le disposizioni Can. Partiamo proprio dall’episodio clou.

Il portoghese segna, l’arbitro va all’Ofr per valutare la punibilità del fuorigioco geografico di Koopmeiners. Nell’annuncio spiega che l’olandese «fa un movimento che impatta» sulle capacità di parata di Okoye. Arbitro e Var seguono i dettami di Rocchi, che ha spiegato che il fatto che il calciatore in offside sia nell’area piccola aumenta la punibilità.

Ma analizziamo l’episodio regolamento alla mano. Il portiere vede partire il pallone; non c’è un chiaro tentativo di giocare o contendere il pallone e neanche un movimento evidente che possa influenzare l’intervento del portiere. Anzi, nel “frame by frame” si vede che Koopmeiners alza il piede solo dopo che il pallone è già passato. Ecco perché a mio avviso la rete era valida.

Nell’altra area, l’Udinese protesta due volte: per un tocco di braccio di McKennie che però non è punibile, e per una lieve trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkamp, anch’essa non da penalty».