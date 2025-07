Camarda da sogno all’esordio con il Lecce: tripletta da urlo per il baby fenomeno

Francesco Camarda incanta e illumina all’esordio con il Lecce: tripletta da urlo per il baby fenomeno ex Milan

Non ha perso tempo Francesco Camarda, classe 2008, per farsi notare con la maglia del Lecce. Il giovane attaccante, arrivato quest’estate dal settore giovanile del Milan, ha subito fatto scintille nell’amichevole contro il Natz, lasciando il segno con una prestazione da vero bomber. Un inizio di avventura, quella con i giallorossi, veramente da predestinato.

Camarda, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, ha impiegato appena tre minuti per siglare il primo gol in giallorosso, dimostrando prontezza, tecnica e grande freddezza sotto porta. La rete ha aperto la strada a una goleada, ma la sua fame di gol non si è fermata lì.

Al 22° minuto del primo tempo, il giovane talento ha messo a segno la seconda marcatura personale con un inserimento perfetto e una conclusione imparabile. Poi, poco prima dell’intervallo, è arrivato anche il terzo gol, che ha fissato momentaneamente il punteggio sull’8-0 per i salentini, coronando una giornata da incorniciare.

La partita, seppur contro un avversario di livello modesto, ha rappresentato un banco di prova utile per testare il valore del nuovo acquisto. E Camarda ha colto l’occasione al volo, facendo capire immediatamente le sue intenzioni: conquistare spazio e fiducia nella nuova squadra.

L’allenatore del Lecce, Di Francesco, noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani, ha espresso soddisfazione per l’impatto dell’ex milanista. Il progetto tecnico del club pugliese punta con forza sui talenti emergenti, e l’inserimento di Camarda sembra già una mossa vincente.

Con questa prestazione, Francesco Camarda ha già fatto parlare di sé, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e alimentando l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro del Lecce potrebbe tingersi d’oro con il suo nuovo gioiello in attacco.